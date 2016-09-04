身手矯建蜘蛛賊 竟是67歲阿公
2016-09-04 17:55
〔記者許國楨／台中報導〕弘道老人基金會位在台中市一棟大樓的3樓辦公室日前遭人入侵偷走18多萬元現金，警方到場勘驗發現竊賊未留下任何線索，顯然有備而來，加上大樓未裝設監視系統致案情一度陷入膠著，最後過濾近千組路口監視器鎖定竊賊騎乘機車以車追人，循線逮捕已經當阿公的67歲梁姓老賊。
警方調查，有竊盜前科的梁男上月15日凌晨經過台中市民權路一棟大樓，瞥見三樓弘道老人基金會辦公室的窗廉飄動研判落地窗沒關起歹念，為了躲避大樓管理員及監視器，刻意沿著隔壁已打烊的商店招牌及牆邊的水管攀爬到三樓侵入，一陣翻箱倒櫃後偷走出納人員放在抽屜內的18多萬元現金後，循原路徑下樓後騎機車逃逸。
台中市第一分局民權派出所獲報趕往採證，發現竊賊未留下指紋等任何線索，加上大樓未裝設監視系統導致案情一度陷入膠著，但警員張榮顯不氣餒，日夜持續調閱近千組路口監視器分析比對，終於鎖定竊賊犯案得手騎車離去的畫面進一步根據車牌以車追人，上月底循線逮捕梁男。
梁嫌落網時辯稱年紀已大無法攀牆越窗，一定是警方找錯人，但張員早已事先策動家屬到場，並出示監視器畫面及在他家找出作案時所穿的服裝、安全帽等調查證據，梁男才坦承因弟弟住院需要支付醫療費用，不得已才行竊。
張員則向梁嫌表示，他偷的也是人家的辛苦錢，被害人被偷走18萬後連日來茶不思、飯不想，只愁著要怎麼補齊公款，如果被害人是他的子女，會做何感想?已為人阿公的梁嫌這才抓抓頭後聽下勸說，將18多萬元贓款全數歸還，訊後全案依竊盜罪嫌送辦。
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