基市議員莊錦田酒駕 開車上國道被逮

親民黨籍基隆市議員莊錦田（圖中）驚傳酒駕被逮。（資料照，記者林欣漢攝）

2016-09-04 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕親民黨籍基隆市議員莊錦田驚傳酒駕開車上國道，遭國道警方臨檢時發現酒測值達0.33毫克，依公共危險罪送辦。對此，莊錦田坦承犯錯，表示「真的很抱歉，做了錯誤示範！」

據《蘋果》報導，莊錦田1日出席餐會喝了1杯啤酒，散會後，當晚9時自行開車返家，被國道警察臨檢，酒測值達0.33毫克，當場被依公共危險罪送辦。莊錦田也對警方坦承，「喝下一杯啤酒」。

檢方認為莊錦田態度良好，也坦承犯行，訊問後就將莊請回。莊錦田接受《蘋果》採訪，坦承自己做了錯誤示範，「真的很抱歉，做了錯誤示範！」表示一切交由司法處理，不願多談。