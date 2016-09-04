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車子發動了半天 大社1名男子疑在車內燒炭身亡

2016-09-04  17:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕1部小自客車停在大社區和平路上，從今天早上一直下午3時都處於發動狀態，路旁工廠員工發現1名男子趴在方向盤上，警方獲報查看，男子疑在車內燒炭自殺身亡，沒有留下遺書，正聯絡家屬釐清死因。

該名報案員工向仁武警分局大社分駐所指出，他上午8時許上班時就發現該部車輛停在和平路上，當時不以為意，下午3時發現它還停在原地且一直處於發動狀態，趨前查探發現有人趴在方向盤上，直覺有異趕快報警。

大社分駐所員警前往叫喚無回應，委請消防人員破窗，該名男子已經氣絕，車內副駕駛座放置燒炭器具及餘燼。

警方根據車號查出車主為56歲邱姓男子，特徵與死者大致相符，正聯絡家屬指認，釐清死因。

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