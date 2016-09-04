由偷變搶還意圖性侵女屋主 惡男重判13年

2016-09-04 17:20

〔記者李立法／屏東報導〕陳姓男子與吳姓同夥闖進民宅行竊被女屋主發現，陳男由偷變搶，持剪刀洗劫屋內財物後，見女屋主頗具姿色，意圖性侵，女屋主以生理期不便加以回絕，陳男轉而逼迫口交，被害入趁機反鎖房門呼救才躲過狼爪報警逮人，法官認為陳男惡性重大，合併判處陳男13年徒刑，負責把風的吳男判1年徒刑。

檢警調查，有毒品及竊盜前科的陳、吳2人今年2月29日深夜近12時闖進屏東市一處民宅行竊，吳男負責把風，陳男在屋內搜刮財物，驚醒熟睡中的女屋主，陳男遂持剪刀抵住女屋主腹部，喝令被害人不可抵抗，洗劫屋內現金、手錶、手機等財物後，竟起色慾，意圖性侵女屋主。

被害人以生理期為由哀求歹徒放她一馬，陳男竟自行脫下褲子逼迫被害人口交，被害人假裝答應，請求到走廊「辦事」，陳男不疑有他，步出房間時，被害人趁機關上房門，並大聲呼救，陳男慌張拉起褲子，與另一名同夥跳上騎車逃離現場。

警方事後循線逮到2嫌，依強盜、竊盜及性侵未遂等罪送辦，屏東地院審理後，法官認為陳男惡行重大，分別依攜帶兇器入侵住宅強盜及性侵未遂罪處有期徒刑9年及5年，合併應執行13年徒刑，吳男犯入侵住宅竊盜罪，處有期徒刑1年，可上訴。