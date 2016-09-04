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經「寶可夢聖地」遭砸車 警不排除有人蓄意

王男所駕駛的銀色休旅車，前擋風玻璃被紅磚頭砸中。（記者姜翔翻攝自臉書社團「爆料公社」）

2016-09-04  17:09

〔記者姜翔／台北報導〕1名58歲王姓男子，今日凌晨駕車與家人行經台北市北投區北投公園旁時，突然天降紅磚，前擋風玻璃被砸破，所幸無人傷亡。路過民眾將照片上傳臉書，有網友表示「幸好是砸到車不是砸到人」，但警方表示，目前尚未鎖定嫌犯，後續將釐清是否有人刻意砸車，還是意外所致。

警方指出，當時王男開著銀色休旅車，載著家人車上共3大2小，一行人行經台北市北投區光明路上時，在路口停等紅燈，突然從天落下1塊紅色磚頭。

雖然事發時間為深夜，但因「寶可夢效應」，當時北投公園周邊仍聚集滿滿的人潮。有網友懷疑是附近住戶受不了自遊戲開放以來，生活品質明顯下降，才蓄意扔紅磚「警告」。

警方調查，事發地位於一處4層樓公寓前，經警方探訪該處住戶，皆否認扔下磚頭；警方表示，若該磚頭為有心人士蓄意扔下，恐涉及殺人未遂、傷害及毀損等罪嫌。

事發後，婦人背著襁褓中的嬰兒下車站在路邊。（記者姜翔翻攝自臉書社團「爆料公社」）

事發現場在台北市北投區光明路一處4層樓的公寓旁，警方不排除為住戶蓄意砸車。（記者姜翔翻攝）

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