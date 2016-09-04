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公益音樂會募款 補教協會捐75萬助弱勢

中市補教事業協會公益音樂會。（記者蘇孟娟攝）

2016-09-04  16:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市補習教育事業協會繼「育苗專案」免費提供弱勢學生課輔補教資源外，今年首度推出公益愛心音樂會募款，擴大補教界愛的力量，今日捐75萬元助創世基金會台中分院及台中啟明學校。

台中市補習教育事業協會理事長盧明桂指出，今年協會再擴大愛的力量，首度舉辦公益愛心音樂會募款，盼捐長期照顧植物人的創世台中分院及投注視障教育的台中啟明學校，盼多元照顧弱勢。音樂會今日在明德中學舉行，包括台中二中音樂班、明德中學合唱團、台中啟明學校演唱及知名盲人小鼓手呂岳駿均上場演出，一起為公益盡心力。

協會在立委何欣純及台中市教育局長彭富源見證下捐助音樂會愛心所得包括捐助創世60萬元，啟明學校15萬元。

創世台中分院院長陳韋龍指出，受到電子發票等因素影響，今年發票捐贈量跟去年同期相較少了2成，感謝協會的愛心，對該院助益極大；台中啟明學校校長羅瑞宏則說，會將社會愛心用來打造更多辦學特色，照顧視障生。

中市補教事業協會辦公益音樂會捐助弱勢。（記者蘇孟娟攝）

中市補教事業協會公益音樂會捐助弱勢。（記者蘇孟娟攝）

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