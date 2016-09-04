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疑闖對向車道 騎士三峽山區車禍命危

20多歲機車騎士疑因下坡過彎闖入對向車道，迎面撞上休旅車受困車底，大量出血生命跡象微弱，目前已脫困送醫急救。（記者余衡攝）

2016-09-04  16:38

〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區大成國小附近山路，下午4點左右傳出嚴重車禍，1名20多歲機車騎士疑因下坡過彎闖入對向車道，迎面撞上休旅車受困車底，大量出血生命跡象微弱，目前已脫困送醫急救。

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