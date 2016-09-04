就醫摸護士臀部 色男判拘役50天

2016-09-04 16:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名謝姓男子，酒駕不慎自摔地受傷，被送往醫院急救，在急診室竟控制不了自己的性慾，摸了護士臂部一把，醫院報警處理，男子被判拘役50天，可易科罰金，以1天1千元計算，也這一摸，得付出5萬元的代價才可能免於牢獄之災。

判決書指出，謝男今年5月間，因酒後駕車不慎自摔倒地受傷，被送往一家醫院急診室急救時，竟趁急診室護理師轉身操作血壓計，不及抗拒之際，摸了護理師臀部一下，當場為在旁的其他護理人員發現並報警處理。案經該護理師訴請偵辦。

判決書說，被告固坦承有碰觸護理師臀部之事，但否認有何性騷擾犯行，辯稱他當時已酒醉不省人事，意識不清，當時只是反射動作，是想抓頭或摸身體，對護理師並未存有非分之想等語。

不過，法院根據該護理師於檢察官偵訊時證稱，被告當時是清醒的，因當時被告未攜帶身分證，但經她詢問被告的身分證字號，他都說得出來，且被告當時臉朝向她，一看就知道如果摸下去會摸到她屁股，如果只是想抓頭，怎麼還會摸到她等語，足認被告所辯不足採信。此外並有現場監視錄影光碟及監視錄影畫面翻拍照片等可考，因此被告犯行堪予認定。