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大貨車閃車撞護欄 乘客拋車外釀1死

國道3號車禍，大貨車乘客被拋出車外，送醫不治。（記者曾迺強攝）

2016-09-04  16:15

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國道3號南下往水上系統交流道匝道出口下午接近1點發生死亡車禍事故，1輛大貨車疑閃避前方內側車道打滑的轎車，失控自撞外側護欄翻覆，當時躺在車上休息床睡覺的鄭姓乘客，則因衝擊力道過大被拋出車外，送醫後急救無效，車上駕駛與另名乘客僅被玻璃碎片劃傷，傷勢無大礙，詳細事發原因由警方調查中。

大貨車吳姓駕駛（45歲）表示，今天從台中載貨要返回屏東途中，行經國道3號南下299公里處，突然看到前方開在內側的BMW轎車，打滑失控到外線車道，為了閃避轎車才失控撞擊護欄，被拋出車外的鄭某（40歲）送醫前已無呼吸心跳，吳姓駕駛事發後相當自責，不斷地說：「不知道怎麼跟他（指鄭某）家人交待」。

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  • 國道3號車禍，大貨車乘客被拋出車外，送醫不治。（記者曾迺強攝）

    國道3號車禍，大貨車乘客被拋出車外，送醫不治。（記者曾迺強攝）

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