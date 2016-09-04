水圳閘門無名男屍 年約50歲待指認

2016-09-04 16:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮二重埔、農田水利會第4閘門的水圳旁，今晨7點許被巡水員發現一具男屍，警方現勘研判，男子年約50歲，由於發現地點偏僻，不排除是晨運的民眾，但男子身上無證件，身份尚待查證。