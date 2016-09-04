強脫女看護褲子猥褻 男雇主賠80萬獲緩刑

2016-09-04 16:15

〔記者張文川／台北報導〕虞姓男子去年底僱請40歲台籍女看護，在家照顧臥病在床的老父親，虞男卻趁妻子不在家，強脫女看護褲子，以下體摩擦猥褻她，女看護提告，虞男在警訊時扯說：「我脫她褲子，她嘴巴說不要，卻也沒打我，沒有反抗，我以為是撒嬌」，但起訴後在北院審理時，他全盤認罪，同意賠償80萬元，台北地院依強制猥褻罪將他判刑8月，緩刑2年。可上訴。

判決指出，虞男當庭賠償40萬元現金給看護婦，並立據分期付款13期、每月支付3萬元，第13期付4萬元結清所有賠償金，若其中一期未如期支付即視同全部到期，看護婦同意此分期條件，同意和解，法官因此給予緩刑。

判決指出，去年12月至今年1月間，50多歲虞男請女看護到家照顧老父親，女看護年近40歲未婚，外表保養得宜，虞男遂色心陡升，先以言語騷擾、調戲她，她為免得罪老闆，只能盡量閃躲、迴避虞男，虞男卻變本加厲，今年1月趁妻子不在家，在客廳強脫她褲子，掏出下體摩蹭她大腿，女看護厲色地說「我不要」明確回絕他，虞男才罷手。

女看護不堪受辱，當晚傳簡訊給虞妻淚訴委屈，要求「趕快把妳老公帶走！」虞妻回覆女看護：「他（丈夫）禽獸不如，我氣得半死，他還是會糾纏妳，妳要小心！」女看護收到虞妻簡訊後，傳訊息向虞男辭職：「我只做到明早7點，明天請自己照顧父親！」

2天後，女看護在家人鼓勵下報警提告，虞男到案後起初否認，強調當時女看護雖有說「不要」，但「語氣聽起來像在撒嬌」，他脫對方褲子時，她也只是拉著褲頭，沒有激烈反抗，他才誤以為對方默許；檢方根據簡訊對話，不採信虞男辯詞，將他起訴，虞男在法院審理時始認罪。