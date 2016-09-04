年少遭表哥性侵3年 少女隱忍13年才報警
2016-09-04 15:47
〔記者張文川／台北報導〕28歲女子小美（化名），幼時因家境問題，曾與父母舉家寄居在新北市新店區的舅舅家而互動頻繁，小時候即與大她4歲的表哥同住一房，小美升國中後雖已搬出，但週末仍會去表哥家遊玩，國中3年期間與表哥獨處同床而發生多次性關係，直到小美升讀高一才結束。
台北地院合議庭考量表哥全盤認罪，且賠償137萬元達成和解，依「連續對未滿14歲女子為性交」罪，判表哥2年有期徒刑，緩刑5年，條件是義務勞務240小時，並接受檢方指定的心理輔導或處遇措施。
小美12歲即遭性侵，但為了家族情誼而獨自隱忍13年，直到3年前、小美25歲時，她終於難忍深藏內心多年的秘密，與不敢見到表哥的壓力，向父母說出當年發生的實情，父母才知道女兒受盡委屈，決定追究，陪同小美去報警。
台北地院審理後認定，小美被侵害時為12至15歲的未成年少女，即使表哥未違反她的意願，仍觸犯妨害性自主罪，考量表哥全盤認罪，沒有前科，現為證券業務員、已婚已育一子，挨告後積極尋求和解，願賠償137萬元達成和解，並已全部支付完畢，他並當庭向小美道歉獲得原諒，合議庭因此給予緩刑機會。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 舊愛們這樣說...
- 德蕾莎修女今「封聖」 2神蹟獲認證
- 國民黨全代會 黨代表炮轟：都是高層「在亂」
- 泰國驚傳火車炸彈攻擊案 半節車廂全毀1死3傷
- 洪秀柱擬刪「一中各表」 吳敦義：一中各表非常重要
- 凌明玉／回憶的單行道
- 軍公教勞退休金差多少？ 一張圖馬上看懂
- 藍色海洋海盜風情 布袋海漾行館成新景點
- 柯有倫不搭結婚潮 嗑豬腳求好運
- 舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」
- 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
- 肯亞男子陰莖腫脹 比常人大10倍垂過膝蓋
- 殷仔2局模擬賽 狀況令人放心
- MLB》紅襪上原浩治有望回歸 先發萊特恐進傷兵
- 「台灣就是台灣」 直擊中國隊眼球
- 創意與產業接軌 宜蘭椅可望量產
- NBA》亞洲行學做春捲 柯瑞談輸掉G7：氣自己
- 中職》李宗賢連兩場先發守三壘 生涯首安出爐
- 〈一週大事〉 （8月28日至9月3日）
- 目標世界盃 台南少棒隊開訓
- 杭州歐習會 提台灣議題
- 往事留聲機 曾經的有琴時光
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 《宏利人壽LPGA》徐薇淩並列第5 曾雅妮晉級
- 《烏龍派出所》連載40年說掰掰 阿兩賒帳怎麼還
- 平交道柵欄故障》白沙屯進香客 卡1小時
- 《焦點評論》托育利多
- （影音）電影《剩者為王》 暗藏舒淇深情密碼
- 長榮貨機爆胎 桃機封閉跑道6小時
- 分配不均惡化 改革陣痛難免
- 加強校園安全防護 南市編列近3000萬元
- 為保李紀珠進新光金 傳吳東進親下反彈「封口令」
- 大法官、黨產會人選 律師質疑公器私用、近親繁殖
- 全代會致詞 洪秀柱自比「鐵娘子」柴契爾夫人
- 面臨黨產清算 國民黨：暫停發放退休金、18趴利息補貼
- 小繆思 有害動物
- 三芝101市道一路多名 擬統稱楓櫻路
- 路燈螺栓藏殺機 加裝螺帽進度慢
- 中市公車接連肇禍 5天罰單676張
- 「所有壓力我承擔」 蔡英文：走完街頭要好好談
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年少遭表哥性侵3年 少女隱忍13年才報警
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分