年少遭表哥性侵3年 少女隱忍13年才報警

2016-09-04 15:47

〔記者張文川／台北報導〕28歲女子小美（化名），幼時因家境問題，曾與父母舉家寄居在新北市新店區的舅舅家而互動頻繁，小時候即與大她4歲的表哥同住一房，小美升國中後雖已搬出，但週末仍會去表哥家遊玩，國中3年期間與表哥獨處同床而發生多次性關係，直到小美升讀高一才結束。

台北地院合議庭考量表哥全盤認罪，且賠償137萬元達成和解，依「連續對未滿14歲女子為性交」罪，判表哥2年有期徒刑，緩刑5年，條件是義務勞務240小時，並接受檢方指定的心理輔導或處遇措施。

小美12歲即遭性侵，但為了家族情誼而獨自隱忍13年，直到3年前、小美25歲時，她終於難忍深藏內心多年的秘密，與不敢見到表哥的壓力，向父母說出當年發生的實情，父母才知道女兒受盡委屈，決定追究，陪同小美去報警。

台北地院審理後認定，小美被侵害時為12至15歲的未成年少女，即使表哥未違反她的意願，仍觸犯妨害性自主罪，考量表哥全盤認罪，沒有前科，現為證券業務員、已婚已育一子，挨告後積極尋求和解，願賠償137萬元達成和解，並已全部支付完畢，他並當庭向小美道歉獲得原諒，合議庭因此給予緩刑機會。