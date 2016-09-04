| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

台南1機車疑遭擦撞 騎士飛落田間送醫不治

49歲吳姓男子今午騎機車行經佳里區1農路時，疑與箱型車擦撞，吳男飛落田間，送醫搶救不治。（記者王涵平攝）

2016-09-04  15:26

［記者王涵平／台南報導］49歲吳姓男子今午騎機車行經佳里區1農路時，疑與箱型車擦撞，吳男飛落田間，送醫搶救不治。

警方初步調查，1名外燴廚師駕駛廂型車中午行經佳里區番子寮1處農路時，疑與1輛機車擦撞後，機車摔倒路旁，然機車騎士卻飛往近10公尺外的田間，廂型車駕駛供稱只聽到緊急煞車聲，不知事故如何發生。

佳里消防隊獲報後趕抵現場，兩名警消與熱心民眾立即進入農田從爛泥中將機車騎士拉起，雖已無呼吸心跳等生命徵象，送醫途中仍不斷進行CPR，抵佳里奇美醫院再經1個小時急救仍宣告不治。

警方指出，廂型車駕駛無酒駕，現場研判兩方車速可能不慢，且未注意來車，詳細肇因有待進一步調查。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 機車 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：台南1機車疑遭擦撞 騎士飛落田間送醫不治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.