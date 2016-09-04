台南1機車疑遭擦撞 騎士飛落田間送醫不治
2016-09-04 15:26
49歲吳姓男子今午騎機車行經佳里區1農路時，疑與箱型車擦撞，吳男飛落田間，送醫搶救不治。（記者王涵平攝）
［記者王涵平／台南報導］49歲吳姓男子今午騎機車行經佳里區1農路時，疑與箱型車擦撞，吳男飛落田間，送醫搶救不治。
警方初步調查，1名外燴廚師駕駛廂型車中午行經佳里區番子寮1處農路時，疑與1輛機車擦撞後，機車摔倒路旁，然機車騎士卻飛往近10公尺外的田間，廂型車駕駛供稱只聽到緊急煞車聲，不知事故如何發生。
佳里消防隊獲報後趕抵現場，兩名警消與熱心民眾立即進入農田從爛泥中將機車騎士拉起，雖已無呼吸心跳等生命徵象，送醫途中仍不斷進行CPR，抵佳里奇美醫院再經1個小時急救仍宣告不治。
警方指出，廂型車駕駛無酒駕，現場研判兩方車速可能不慢，且未注意來車，詳細肇因有待進一步調查。
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