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垃圾沒倒成 男子持刀恐嚇被送辦

新竹縣竹東鎮一名彭姓男子疑因不滿「垃圾車開太快」，害他沒倒成垃圾，竟持開山刀威脅駕駛，隨後被警方逮捕依恐嚇、妨害公務罪嫌送辦。（記者廖雪茹翻攝）

2016-09-04  15:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮一名39歲彭姓男子，昨晚疑因不滿「垃圾車開太快」，害他沒倒成垃圾，竟憤而持開山刀作勢要砍駕駛，當場讓路上行人嚇壞了；警方隨後將彭男逮捕到案，今天偵詢後將他依恐嚇、妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，彭姓男子昨晚6點多從家裡拎著一包垃圾出來，準備倒垃圾，但當時垃圾車正調頭準備離開，導致他無法順利傾倒垃圾，彭男氣得持開山刀追上前去，對陳姓駕駛嗆聲「我剛關出來、不怕死，下次就不是拿刀出來」等話，讓被害人心生畏懼。

下公館派出所獲報，稍後在一家超商前將彭男逮捕。彭男落網後坦承，他是在砍草時聽到垃圾車的聲音，才會急急忙忙拿著開山刀去丟垃圾；但因為垃圾車跑太快，害他沒有倒成垃圾，一時氣憤，才會拿著開山刀作勢嚇嚇清潔隊員。彭男事後雖然表示後悔，但全案仍依法送辦。

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  • 新竹縣竹東鎮一名彭姓男子疑因不滿「垃圾車開太快」，害他沒倒成垃圾，竟持開山刀威脅駕駛，隨後被警方逮捕依恐嚇、妨害公務罪嫌送辦。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣竹東鎮一名彭姓男子疑因不滿「垃圾車開太快」，害他沒倒成垃圾，竟持開山刀威脅駕駛，隨後被警方逮捕依恐嚇、妨害公務罪嫌送辦。（記者廖雪茹翻攝）

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