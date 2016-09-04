爸寶騎車上國五還要撞警察 被槍聲嚇到喊找爸爸

2016-09-04 14:49

［記者簡惠茹／宜蘭報導］新北市26歲張姓男子，昨晚竟然騎乘一般機車且沒帶安全帽，從南港一路南下，行經雪隧時還舉手跟坪林行控打招呼，出雪隧洞口試圖衝撞警車，下車後又翻過分隔島往北上車道跑，警方因此對空鳴槍警告，男子才趴在地上喊，「我要找爸爸」，警方今天將張男依照公共危險、妨礙公務移送。

26歲張男昨晚八點左右，騎乘一般機車一路從南港上交流道，沿途搖搖晃晃、忽快忽慢，從南港直直衝到宜蘭，由於天暗看不清楚，行經雪隧的時候才被其他用路人發現，有機車騎在內側車道因而報案，高公局坪林行控中心也同時監控、廣播，請張男小心，停到避車彎。

但是張男不以為意，騎在雪隧內側車道，還不時跟廣播舉手說嗨，警方8點32分接獲報案後，國9隊巡邏車在宜蘭端出口攔截，沒想到張男一出雪隧洞口看到警車還不停下來，繼續蛇行國道，在車輛中間穿來穿去，警方繼續追捕，但是張男卻試圖衝撞警車，害警車撞到右方護欄。

警方嘗試攔截張男三次，張男騎過頭城交流道後，他才突然減速停下來，但是他把機車在路旁，人卻又穿越高速公路，往路中間的分隔島衝，翻過分隔島到北上車道，警方攔阻無效，因此對空鳴槍，要張男不要再輕舉妄動，張男聽到槍聲腿軟，趴在地上不敢動，警方上前壓制。

「我要找爸爸、我要找爸爸。」張男身形壯碩，身高180幾公分、100多公斤，警方將他壓制後，他還在地上大聲亂吼，鬧著要找爸爸，神情恍惚又答非所問，警方只能先帶回警局管束，沒想到一到警局又是一陣狂吼，直到今天上午才情緒比較安定。

由於張男昨晚又神情恍惚又答非所問，行為舉止怪異，警方表示，張男酒測值為0，有毒品前科，但是驗尿結果則還沒出爐，今天將他依照公共危險、妨礙公務移送宜蘭地檢署，另外還有違反道路交通處罰條例，新台幣3千以上6千以下的罰鍰。

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