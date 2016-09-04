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深夜兜風邊丟信號彈 男遭逮瞎扯：「別人丟的！」

2016-09-04  14:28

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區成泰路一段上某工廠大門，日前凌晨遭1名機車騎士投擲信號彈，嚇壞路過民眾，對面加油站員工發現後報案，警消第一時間趕赴現場時信號彈已熄滅，因當時正值深夜時分，未造成人員傷亡，警方調閱監視器畫面，經連日追查，今日上午循車牌將20歲林姓騎士約談到案。

偵訊時林男供稱，當天凌晨準備要外出買宵夜，但發現有陌生男子坐在他的機車上，隨後該名男子還要求搭便車到泰山，他才載著男子往泰山方向行駛，沒想到路途中發現男子突拿出信號彈點燃丟在路邊，堅決否認犯案，警方對其供詞持保留態度，訊後依社會秩序維護法函送裁處，後續將約談該名男子到案說明。

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  • 民眾路過拍下信號彈燃燒的瞬間。附註：照片來源為蘆洲分局。（記者曾健銘翻攝）

    民眾路過拍下信號彈燃燒的瞬間。附註：照片來源為蘆洲分局。（記者曾健銘翻攝）

  • 警方到場後發現信號彈已經熄滅。附註：照片來源為蘆洲分局。（記者曾健銘翻攝）

    警方到場後發現信號彈已經熄滅。附註：照片來源為蘆洲分局。（記者曾健銘翻攝）

  • 地面上還有燃燒過的痕跡。附註：照片來源為蘆洲分局。（記者曾健銘翻攝）

    地面上還有燃燒過的痕跡。附註：照片來源為蘆洲分局。（記者曾健銘翻攝）

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相關關鍵字： 信號彈 社會秩序維護法
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