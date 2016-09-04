深夜兜風邊丟信號彈 男遭逮瞎扯：「別人丟的！」
2016-09-04 14:28
〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區成泰路一段上某工廠大門，日前凌晨遭1名機車騎士投擲信號彈，嚇壞路過民眾，對面加油站員工發現後報案，警消第一時間趕赴現場時信號彈已熄滅，因當時正值深夜時分，未造成人員傷亡，警方調閱監視器畫面，經連日追查，今日上午循車牌將20歲林姓騎士約談到案。
偵訊時林男供稱，當天凌晨準備要外出買宵夜，但發現有陌生男子坐在他的機車上，隨後該名男子還要求搭便車到泰山，他才載著男子往泰山方向行駛，沒想到路途中發現男子突拿出信號彈點燃丟在路邊，堅決否認犯案，警方對其供詞持保留態度，訊後依社會秩序維護法函送裁處，後續將約談該名男子到案說明。
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