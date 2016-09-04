溪邊跳水浮不上來… 男子被救起後無生命跡象
2016-09-04 13:57
消防隊員將張男送往基隆礦工醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）
〔記者吳昇儒／新北報導〕18歲張姓男子與朋友今日中午從士林到平溪嶺腳瀑布戲水，張男一時興起跑到附近的岩石邊，奮身跳水。未料，本該浮起的張男卻未見身影，同行的友人立刻通報119救人。消防隊員從溪水中將張男救起，但已無生命跡象，將他送醫救治。
消防隊員趕抵現場，發現張男已經沒有呼吸、心跳，立刻將他送往基隆礦工醫院救治，送醫途中邊做CPR，目前仍在搶救中。
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