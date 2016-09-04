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91歲老翁騎車火燒車 民眾、里長10多人幫忙滅火

2016-09-04  13:35

［記者方志賢／高雄報導］高雄市一名91歲的老先生，騎機車返家中，腳踏墊突然冒出火花，他趕緊跳車，不到3秒鐘，機車已燒成一團大火球，附近民眾、當地里長紛紛提水桶、拿滅火器來滅火，火勢很快撲滅，但整輛機車已燒得面目全非。

這名91歲的老先生騎著舊式的速克達機車，日前經三民區四平街附近，突然發現機車腳踏墊起火，老翁雖然年紀大，但手腳還很靈活，趕緊停車逃離。

老翁才剛逃離，機車就燒成了一團火球，濃煙遮蔽整條馬路，老翁被突來的大火嚇呆，整個人站立一旁，不知所措，附近民眾見狀，紛紛趨前救火，有人拿寶特瓶、有人提水桶裝水。

三民區安邦里長黃崑山聽到消息，打119報警外，也帶著兒子，各自拿著滅火器，衝到現場，迅速將火勢撲滅。

黃崑山說，老翁騎乘的速克達機車，已有30幾年歷史，可能機車過於老舊，線路故障漏電，加上油箱漏油，以致引發火勢，所幸老翁及時反應跳離，否則後果不堪設想。

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  • 91歲老翁騎機車突然起火，機車燒成一火球。（記者方志賢翻攝）

    91歲老翁騎機車突然起火，機車燒成一火球。（記者方志賢翻攝）

  • 民眾及里長提水桶拿滅火器滅火。（記者方志賢翻攝）

    民眾及里長提水桶拿滅火器滅火。（記者方志賢翻攝）

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