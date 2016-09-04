竹縣部落預防犯罪 原民警隊長代表宣導

從小就在五峰鄉大隘部落長大的竹東分局偵查隊長朱義政，代表警局向參加彌撒的弟兄姐妹，宣導青少年安全等觀念，格外有意義。（警局提供）

2016-09-04 13:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局今天在五峰鄉大隘村天主堂，啟動部落預防犯罪宣導系列活動；從小就在大隘部落長大的竹東警分局偵查隊長朱義政，代表警局向參加彌撒的弟兄姐妹，宣導青少年安全等觀念，格外有意義。

縣警局強調，新竹縣山區治安狀況尚屬平穩，但仍有疏於照顧的青少年施用毒品、以及盜伐林木、濫墾山坡地、販賣人頭帳戶等治安問題存在，因此縣長邱鏡淳指示警察局，結合原住民族行政處等局處、五峰鄉公所、當地學校、社區與教會，運用族人參加禮拜或望彌撒結束後，舉辦預防犯罪宣導活動。

警察局今天總動員，在五峰鄉大隘村天主堂規劃各項宣導活動，有反毒、反詐騙、少年安全、婦幼安全、交通安全等，還有豐富的宣導品供領取，吸引民眾熱烈參與。

本身在大隘部落生長的竹東警分局偵查隊長朱義政，藉由神父的教誨，成為一位正直良善的警官，作為部落後輩的模範，今天特別由他代表警察局宣導預防犯罪的觀念。

警察局長溫枝發表示，樸實的山區居民生活單純，平時以教會為信仰中心，由於許多居民是虔誠的教徒，為了強化宣導效果，將陸續在各部落教會及天主堂接力舉辦宣導活動，以維護民眾的權益與安全。

新竹縣警察局今天在五峰鄉大隘村天主堂規劃預防犯罪宣導活動，還有豐富的宣導品供領取，吸引民眾熱烈參與。（警方提供）

新竹縣警察局今天啟動原鄉部落預防犯罪宣導，將陸續在各部落教會及天主堂接力舉辦宣導活動，以維護民眾的權益與安全。（警方提供）