男大生自摔卡車底 路人合力抬車救人

王男因天雨路滑騎車自摔，摔進計程車車底，多名路人見義勇為，合力搬起計程車，救出王男。（中央社）

2016-09-04 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄1名王姓男大生昨天騎車疑因天雨路滑摔車，摔進一輛計程車車底，當場動彈不得，路過民眾多人見義勇為，有人報案、其他人則一起合力搬起計程車車頭，救出王男，送醫後無生命危險。這些熱心路人被網友大讚是「台灣最美風景」。

高雄警方指出，22歲王姓男大生昨早9時許，因連日下雨、天雨路滑，騎車沿七賢路東向西方向行駛時不慎自摔，王男摔車後人卡進對向計程車車底，機車則滑行撞上另一輛小貨車，造成灰色貨車右後側保險桿受損。

多名路人見狀後，趕緊前往幫忙抬起計程車車頭，將王男拉出，警消隨後趕赴現場，將王男送醫，所幸無生命危險，但右肩骨折，目前仍住院休養。

這些熱心民眾的幫忙，引發網友大讚，「台灣最美風景」、「好感動……好多人幫忙」、「真感動」等。

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