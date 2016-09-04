七旬老婦冒雨出門散步被撞 自小客車肇事逃逸

2016-09-04 11:57

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮七旬老婦，今天清晨冒雨出門運動，卻被闖紅燈的自小客車撞上，當場沒有呼吸心跳，自小客車駕駛肇事逃逸，留下婦人倒在血泊當中，送醫後不治身亡。

70歲藍姓婦人今天清晨4點多，儘管下著大雨，還是依照慣例，從家裡出發前往羅東運動公園運動，但是今天卻遭遇不幸，走到公正路和純精路二段路口，穿越斑馬線時，左側一輛自小客車卻闖紅燈，直直撞上婦人，藍婦整個人被撞飛，頭往擋風玻璃上一撞，當場沒有呼吸心跳。

黑色自小客車4點33分肇事後，連下車查看都沒有，直接又往宜蘭方向開走，婦人倒臥在地，過了20分鐘後，有民眾經過看到婦人倒臥血泊當中，趕緊向警方報案，消防人員感到現場後發現婦人沒有生命徵象，肢體多處擦傷及骨折，送往醫院急救，遺憾的是仍然宣告不治。

警方6點多鎖定車牌後，立即通知車主到案，7點多一名25歲張姓男子在哥哥的陪同下到警局投案，聲稱都是他做的，因為過度驚嚇才又開走，但是家人不斷勸他，陪他到警局才來說明案情。警方表示，但是因為車主和聲稱是駕駛的黃男不是同一人，還要等車主到案說明，釐清整起事發過程。

公正派出所長詹雪雍也呼籲汽機車駕駛者，行經路口尊重路權，停、讓、慢的觀念，也提醒家中長者，在清晨、黃昏或下雨天時視線不明的天氣，外出時要穿淺色或色彩鮮艷的衣服，配戴反光飾物積強警示。

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