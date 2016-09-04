心情不好要兜風偷車 竹南警1小時逮賊

2016-09-04 11:37

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣35歲葉姓男子稱因心情不好，想出門兜兜風，隨機竊取住家附近的自小貨車，家中自小客貨車遭竊的劉姓男子昨天下午2時40分向警方報案，竹南警分局長莊武能隨即指示，發動攔截圍捕，調閱路口監視器，1小時內循線查獲嫌犯竟是上個月才偷竊機車遭逮的葉男，並前往葉男租屋處逮人，訊後依法將竊嫌送辦。

警方表示，劉男家中有一部灰色的自小客貨車停放在竹南鎮福德路與中山路口遭竊，下午2時40分報案後，竹南分局隨即成立專案小組查緝，調閱案發地附近監視器，並請分局所有備勤同仁至各所轄區內幫忙尋找。

警方指出，竹南派出所所長陳金順指派案件受理員警邱泰豪，調閱案發地點附近及沿路路口的數處監視器影像，查到葉男的影像及車輛行駛方向，被所內員警鍾志翔一眼認出，葉男上個月才因偷竊機車遭他逮捕，下午3時40分馬上前往葉男租屋處查訪。

警方說，葉男一開始還默不吭聲，假裝沒這回事，但經員警不停訊問，葉男自知無法隱瞞，才從口袋拿出偷來的車輛鑰匙，並辯稱是因為心情不好，想出門兜風才犯行。

警方將葉男帶回派出所偵辦，被害人正好還在派出所製作筆錄，看見警方受理後1小時就破案驚嘆不已，訊後依法將竊嫌送辦。