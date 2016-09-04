抓快龍闖紅燈 酒駕男被逮送辦！

在寶可夢遊戲中號稱擁有最強戰力的快龍。（記者游承霖翻攝）

2016-09-04 11:10

［記者游承霖／新北報導］昨晚9時許，新北市淡水區民安里靠近福祐宮附近出現稀有怪「快龍」，吸引大批訓練師前往尋寶，一名43歲李姓男子，不顧已3杯黃湯下肚，仍騎上機車前往抓寶，途中不顧交通號誌闖紅燈，被警方攔下，不僅沒快龍可抓，還得進警局吃上公共危險罪名，讓他直呼划不來。

警方表示，昨日晚間9時許，透過網路巡察發現，淡水區民安里靠近福祐宮附近出現號稱遊戲中最強的「快龍」，立即派遣中正路派出所員警張詩永前往查看、疏導交通，開著巡邏車在中正路二段、沙崙路口停等紅燈時，發現李姓男子高速騎過，即使前方號誌亮著紅燈也應是闖了過去，完全不把警車放在眼裡。

張詩永隨即鳴笛追上將李姓男子攔下，一下車就聞到他身上散發著濃濃酒味，隨即問他喝了多少？43歲從事木工的李男不好意思的向警方表示：「警察先生不好意思啦，就是因為要去抓快龍…剩下沒幾分鐘，只喝4杯啤酒啦!」，等候酒測結果時，李男還俏皮的比了快龍的模樣，還打開手機向員警展現他抓過的稀有怪，讓員警也忍不住笑了出來，但酒測結果卻讓李男笑不出來，酒測值高達0.44MG/L，訊後也將他依公共危險罪送辦。

淡水警分局呼籲民眾，民眾抓寶之餘，更應注意自身安全及周遭環境，上個月中旬就曾發生國內首宗婦人抓寶可夢遭搶的案例，雖然24小時內就將2名搶匪逮捕，但也透露出民眾為了抓寶失去戒心；李男為了抓寶，不但酒駕還闖紅燈，不但快龍抓不到，還得吃上巨額罰款。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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