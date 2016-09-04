深夜聊天遇劫？ 9惡煞砍傷3人逃逸

被害人（紅圈處）被砍倒在地（記者吳昇儒翻攝）

2016-09-04 10:45

〔記者吳昇儒／新北報導〕23歲洪姓男子今日凌晨駕著租賃車與葉、古、陳姓友人到汐止區水源路二段上一處超商聊天，卻遇上兩輛轎車上9名惡煞，下車持開山刀、棍棒對著4人砍殺，其中葉姓男子跑得比較快，逃過一劫，其餘3人背部都遭砍傷。惡煞見狀駕車揚長離去，路人見狀，立刻報警救人。

警方獲報後，立刻成立專案小組，調閱沿線監視器，目前已經鎖定車牌號碼並連繫車主到案說明協助調查。

警方調查，3名被害人均表示不認識行兇的9人，其中駕車的洪男向警方表示，一定要對行兇者提出傷害及毀損告訴，莫名被砍這口氣實在吞不下去。據悉，逃過一劫的葉男被查出有毒品前科，而且案發時跑得最快，警方不排除可能與毒品案件有關。