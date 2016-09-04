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近百萬重機才買1年燒光 車主已哭

2016-09-04  10:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕捶心肝！今清晨6時，39歲林姓男子騎著他買1年心愛的大型重機機車「YAMAHA YZF-R1」，行經新北市秀朗橋往新店碧潭引道，突然後輪附近冒白煙，他嚇得減速停車，未料白煙越冒越大，只得求助119。

消防人員獲報趕抵，這輛機車已經全面燃燒，冒出熊熊烈火，而林男已往路邊閃躲，經10分鐘灌救，順利將火勢撲滅，所幸沒有波及任何車輛，也沒有造成回堵。

據了解，林男這台車是去年8月購入，花了他90萬元，如今成一堆廢鐵，他只能無奈搖頭。確切起火原因將待消防火調科調查，林男也會向原廠詢問故障原因。

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  • 百萬中基成灰燼。（記者徐聖倫翻攝）

    百萬中基成灰燼。（記者徐聖倫翻攝）

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