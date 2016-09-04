揪甘心！目擊嬤帶孫過馬路被撞飛 寶可夢玩家這樣做⋯

2016-09-04 10:23

〔記者李容萍／桃園報導〕手機遊戲「寶可夢」正夯，桃園市抓寶熱點極高的中壢區中正公園，昨天深夜11點27分，65歲的宋姓阿嬤帶著4歲小孫子行經中正公園前的元化路時，被迎面而來的轎車撞飛命危，現場約20位寶可夢玩家目擊車禍，分頭協助抬車救人、指揮交通，這一幕讓人看了「揪甘心」。

「砰」一聲巨鉅響後，男童直接被壓在車子底下，傷勢非常嚴重，雖然寶可夢玩家協助抬起車子緊急送往長庚醫院急救，但到院前已經沒有呼吸心跳，急救後心跳雖然恢復，但狀況還是危急，男童媽媽徹夜守在加護病房既心疼又心急，桃園市議員王浩宇第一時間在臉書「我是中壢人」呼籲大家幫男童集氣加油。

男童媽媽說，男童明天要滿4歲農曆生日，現在因車禍造成肺部、脾臟等器官破裂，真的很不捨，她的婆婆人在壢新醫院也是傷的很重，不管肇事駕駛當時是不是邊玩寶可夢邊開車，如今只希望婆婆和兒子能早日「好起來」。

至於車禍原因和肇事責任，另由中壢警方釐清中。