五峰旗瀑布見浮屍 明顯死亡調查中
2016-09-04 07:47
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕礁溪鄉五峰旗風景區驚見浮屍，今天清晨6點左右，有民眾經過瀑布涼亭旁，看到有人倒在水邊，趕緊報案，消防隊接獲消息後，派遣礁溪分隊人車前往搶救，發現是年約67歲的男性蕭姓民眾，救起後現場已無生命徵象，明顯死亡，警方正在調查中。
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