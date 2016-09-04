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凌晨遇煞 遭攔車砍人3受傷

2016-09-04  06:02

〔即時新聞／綜合報導〕新北市汐止區今天凌晨發生圍毆砍人案，一輛白色轎車遭2輛汽車攔下，白車上4人慘遭惡煞持刀追砍，造成3人受傷送醫，砍人的一方逞兇後駕車逃逸，警方調閱監視器緝兇。

《蘋果日報》報導，白車上的27歲陳姓男子、24歲古姓男子背部遭砍傷，22歲洪姓男子背部及右手均有傷，全車僅26歲葉男逃過一劫。警方調查，攔車砍人案件發生於今天凌晨1點多，白色轎車行經汐止區水源路二段，遭2輛車攔進去路，攔車的一方共8、9人，分持西瓜刀、開山刀和球棒等武器攻擊被害人。

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