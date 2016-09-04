1971年戰爭罪 孟加拉處決伊斯蘭黨領袖
2016-09-04 03:28
〔中央社〕孟加拉於3日深夜處決被控於1971年犯下戰爭罪的國內最大伊斯蘭政黨的主要領袖阿里。阿里是1位富裕大亨，也是「伊斯蘭黨」的最大金主，他遭處決，嚴重打擊「伊斯蘭黨」。
法新社和英國廣播公司（BBC）報導，阿里（Mir Quasem Ali）是「伊斯蘭黨」（Jamaat-e-Islami）的主要領袖，因涉嫌於1971年孟加拉脫離巴基斯坦獨立戰爭期間犯下的暴行，遭引發爭議戰爭犯罪特別法庭定罪判刑後，今天深夜被處決。
63歲的阿里是在加吉坡（Gazipur）戒備森嚴的卡希姆普爾（Kashimpur）監獄被絞死，當地位於首都達卡（Dhaka）北方約40公里，當局先前已在監獄外頭以及首都達卡加強維安措施。
孟加拉司法部長胡格（Anisul Huq）告訴法新社，「於晚間10時35分執行處決」。
自從總理哈希納（Sheikh Hasina）領導的世俗派政府於2010年成立國內戰爭犯罪法庭以來，如今總共有6名反對黨領袖因戰爭犯罪遭到處決。
阿里被處決後，伊斯蘭黨的全部5位高層領導人全都被絞死。繼最高法院於8月30日駁回死刑最後上訴後，阿里拒絕尋求總統特赦，為自己最終遭處決鋪路。尋求特赦必須承認有罪。
檢方表示，阿里於獨立戰爭期間是南部吉大港（Chittagong）惡名昭彰親巴基斯坦民兵的主要指揮官，其後變成航運、銀行和房地產大亨。
戰爭犯罪審判讓孟加拉陷入分裂，伊斯蘭黨和主要反對黨孟加拉國民黨（BNP）的支持者，指控那是要剷除其領袖的騙局。
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