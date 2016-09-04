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為賺專案佣金 傑昇通信涉偽造高資費帳單遭訴

2016-09-04  00:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕在北北基、桃園有近百家直營門市的「傑昇通信」，涉嫌偽造高資費手機電話帳單，藉以讓客戶參加「攜碼搭配手機專案」，變換電信公司，不用先預繳一筆月租費，客戶察覺有異向警方檢舉。

開庭時，傑昇通信張姓負責人及其擔任業務主管的兒子，坦承為賺取專案佣金偽造帳單，指稱「業界不少人都這樣做」，認為客戶能免預繳一大筆月租費，台灣大哥大也能收到通話費，三方都得利，綁約手機則由客戶拿走，新北地檢署依偽造文書、詐欺取財罪嫌起訴張家父子。

起訴指出，傑昇通信張姓負責人涉於103年8月至104年10月間，指示擔任業務主管的兒子，先將舊有的中華電信帳單掃描至電腦，再利用excel軟體更改客戶姓名、地址、日期、金額，偽造中華電信帳單；或以word檔案更改客戶資料，變造後列印，以剪貼方式黏在客戶舊有的遠傳、亞太等電信公司帳單，將帳單金額調高至1000或1500元以上，再向台灣大哥大申請「號碼可攜服務」，致使台灣大哥大員工陷於錯誤，審核通過48名客戶申請，並交付佣金給傑昇通信。

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  • 在北北基、桃園有近百家直營門市的「傑昇通信」，涉嫌偽造高資費手機電話帳單賺取專案佣金，新北地檢署依偽造文書、詐欺取財罪嫌起訴張家父子。（圖擷自GoogleMap路景）

    在北北基、桃園有近百家直營門市的「傑昇通信」，涉嫌偽造高資費手機電話帳單賺取專案佣金，新北地檢署依偽造文書、詐欺取財罪嫌起訴張家父子。（圖擷自GoogleMap路景）

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