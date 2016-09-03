老婆也在家 獸父大膽摸女兒下體手淫

2016-09-03 23:26

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市泰山區一名獸父，涉嫌今年7月5日在哄10歲女兒睡覺時，一手撫摸女兒下體、一手自慰打手槍，射精後因光著下體走出房間至廁所清理，遭妻察覺有異，隨即追問女兒，獸父惡行因此曝光，妻子憤而報警提告枕邊人，新北地檢署依加重強制猥褻罪嫌起訴這名獸父。

開庭時，獸父否認有摸女兒下體，辯稱他見女兒睡著後，便自己在床上「打手槍」，後發現女兒突然睜開眼，嚇得連忙拉被子想遮住生殖器，精液卻不慎沾黏到女兒內褲，但供詞未獲檢察官採信。