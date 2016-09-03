外送檳榔酒測超標 男大呼：太不划算了！

2016-09-03 22:38

〔記者陳恩惠／台北報導〕在北市經營檳榔攤的龔姓男子，今天下午3時騎著大型重機車，行經北市忠孝西路與塔城街口時，遇上台北市警方路檢盤查，沒想到酒測值竟然超出標準值0.27mg/l，龔男驚呼：「送一包檳榔竟換來一頓官司，大不划算了啦！」訊後依公共危險罪送辦。

警方調查，龔男去年才因酒後駕車，在北市遇警攔查，依公共危險罪送辦，法官考量他沒有前科，讓他得以緩刑藉以謹惕，今年5月下旬才剛過緩刑期，沒想到今天又涉嫌酒駕。

警方調查，47歲的龔姓男子昨天晚間和一票友人到KTV歡唱，席間喝了3瓶威士忌，直到今天清晨5點才回家休息，下午接到萬華友人電話，要他外送檳榔到西門町一趟，龔男便騎著大型重機車送貨，沒想到就在大同區和萬華區的交界處，遇上警方攔檢，酒測值還超標。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆