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漁民岸邊收網疑落海 陸海空搜索一無所獲

2016-09-03  22:36

［記者陳彥廷／屏東報導］9月1日傍晚屏東枋山鄉枋山村傳出陳姓男子疑落海失蹤，前兩天搜尋皆未果，今天義消岸巡等持續在黃金72小時內搜尋，希望儘速找到陳姓男子，不過今天受大潮及雨水影響，能見度極低且海象危險，雖然出動空偵機，加上搜救人員陸海空皆投入搜索，卻仍一無所獲。

9月1日傍晚，當時風雨暫歇，陳姓男子疑欲前往枋山村海岸收漁網，但出門2個小時卻都不見回家，鄰居、家屬趕忙前往報案希望尋人，不過前天漏夜搜索，昨天也在岸際搜索皆無果。

昨天就因雨勢導致海中能見度極低，海邊又湧起陣陣大浪，今天則是農曆初三俗語「初三、十八流」，正逢海水大潮，海象仍差，增添搜救難度，到場支援的威鯨救難協會也受困氣候無法下潛搜救，但義、消仍出動橡皮艇海面探詢陳男蹤跡，其餘約50人則於枋山村岸際不斷搜索。

今天早上及下午分別有空偵直升機出動期搜出失蹤的陳姓漁民，岸巡人員表示，63歲的陳姓漁民失蹤前身著紅衣黑褲，今天傍晚搜索結束未有所獲，明天一早將持續搜索。

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  • 岸巡人員循岸際陸路搜尋。（記者陳彥廷翻攝）

    岸巡人員循岸際陸路搜尋。（記者陳彥廷翻攝）

  • 空偵機出動搜索陳男。（記者陳彥廷翻攝）

    空偵機出動搜索陳男。（記者陳彥廷翻攝）

  • 岸巡人員循岸際陸路搜尋。（記者陳彥廷翻攝）

    岸巡人員循岸際陸路搜尋。（記者陳彥廷翻攝）

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