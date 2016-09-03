帳戶突然多8000元 男子險被告上法院

2016-09-03 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕新竹一名蔡姓女子日前不小心按錯帳戶，將8000元房租匯到王姓男子的郵局帳戶，郵局獲悉後雖嘗試通知卻未能連絡上王男，結果蔡女在警方建議下寫訴狀追討，王男接到法院通知才驚覺不對，趕緊還款並要求撤銷告訴。有網友則質疑，為何別人匯錯卻要被當成被告？

《蘋果》報導，蔡女6月間誤將8000元房租匯到王男的郵局帳戶，當下並未察覺，直到房東催討才發現匯錯，蔡女向郵局求助，郵局雖嘗試代為連繫卻無下文，蔡女便又找上警方，因沒有涉及刑案，有熱心的員警建議可先透過民事訴訟追討，蔡女寫完訴狀後寄出，本週三下午便接到王男答覆並歸還8000元，這起烏龍才順利結束。

據王男表示，他先前人在國外，根本不知此事，後來雖接到郵局來電及來信，但一來感覺像是「詐騙集團」，二來郵局寄去的信中，「那張紙有如衛生紙一般爛」，於是也當成詐騙直接撕掉，直到接獲法院通知才驚覺事態不對，趕緊聯絡蔡女並請她撤銷告訴。

報導提到，律師錢炳村表示，匯錯款可以書寫訴狀向法院要求對方歸還不當得利，若對方不願意歸還，可依法進行追討。但有網友質疑，為何別人匯錯卻要被當成被告？什麼爛法條！甚至有人提出，既然是對方出錯，至少應該補償車馬費。