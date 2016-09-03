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又見屁孩點信號彈遊街 這次直接GG了

2016-09-03  19:45

［記者黃捷／新北報導］新北市中和區上月31日有屁孩引燃信號彈囂張行經派出所前，昨晚竟有其他屁孩效法，也在三重引燃信號彈遊街，被巡邏員警撞見，當場遭警方攔截圍捕，依公共危險罪嫌移送法辦。

三重警分局長泰派出所員警昨晚11時許，巡邏行經龍門路時，赫見對向有3輛機車聚眾遊街，其中一輛後載乘客更手持點燃的信號彈，沿途發出火光，整條街更因此煙霧迷漫，立刻通報勤務中心，發動攔截圍捕。

3輛機車不到10分鐘就被大批警力團團包圍，5名屁孩插翅難飛，只好乖乖配合，供稱信號彈在網路上買的，只是為了好玩。警方訊後將引燃信號彈的陳姓屁孩（19歲）依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，另外4名屁孩則另依違反社會秩序維護法移送新北地院簡易庭裁罰。

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  • 屁孩持信號彈遊街，火光大作。（記者黃捷翻攝）

    屁孩持信號彈遊街，火光大作。（記者黃捷翻攝）

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相關關鍵字： 信號彈 公共危險罪 屁孩 新北地檢署 社會秩序維護法 遊街
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