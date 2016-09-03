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男子欠友70萬遭砍 手腳血管、肌腱全斷

2016-09-03  19:30

〔記者吳政峰／基隆報導〕為了70萬元，基隆市一名陳男被砍到手腳血管、肌腱全斷裂，一度命危，經搶救後才回復意識，差點淪為「人為財死」的例子！

42歲陳男以打零工維生，1年多前向32歲章男借了70萬元未還，章男催討未果，懷恨在心，3日下午4時在基隆碇內源遠路看到陳男，突然暴怒，抄起鐮刀追砍，劈到他倒地不起才罷休，案發後即至基隆市第三警分局碇內派出所，哭著說「我要投案！」全案朝殺人未遂罪偵辦。

陳男兒子目睹父親遭砍，嚇得趕緊電聯119，陳男到醫院因失血性休克，一度昏迷，右手肘與左腳腳踝處均有長達10公分傷口，深可見骨，經輸血5百毫升，生命跡象才逐漸穩定。

章男原與40歲林姓友人喝酒，後搭乘林男汽車去用餐，途中停在源遠路一間檳榔店買檳榔，看到陳男在對面修車，突然抓狂，拿起林男工作的鐮刀往外衝，一路追砍到碇內加油站前。

章男趁陳男跌倒之際，連劈5刀，其他兩名友人趕緊跑來制止，他才驚覺鑄下大錯，10分鐘後，淚流滿面到警所投案。

碇內所長鄭俊廷表示，章男自稱陳男欠他現金70萬元，積欠許久未還，才會藉此洩憤，應非預謀。

同行友人指出，陳男與章男原是好友，疑因欠賭債而向章男借錢，惟拒絕還錢，還帶宜蘭來的一些朋友到章家「拍門牌」，似乎想尋仇，才會引發殺機。

相關影片請見：

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  • 章男猛劈陳男，陳男不支倒地。（記者吳政峰攝）　

    章男猛劈陳男，陳男不支倒地。（記者吳政峰攝）　

  • 陳男倒地求饒，章男依舊揮刀，後方兩名友人勸架。（記者吳政峰攝）　

    陳男倒地求饒，章男依舊揮刀，後方兩名友人勸架。（記者吳政峰攝）　

  • 陳男倒地，章男依舊揮刀猛砍。（記者吳政峰攝）　

    陳男倒地，章男依舊揮刀猛砍。（記者吳政峰攝）　

  • 陳男坐在地上，其子嚇壞了，趕緊報案。（記者吳政峰攝）　

    陳男坐在地上，其子嚇壞了，趕緊報案。（記者吳政峰攝）　

  • 章男當時拿著刀刃約20公分的鐮刀追砍陳男。（記者吳政峰攝）　

    章男當時拿著刀刃約20公分的鐮刀追砍陳男。（記者吳政峰攝）　

  • 陳男當時倒臥在交通錐處，痛苦哀號。（記者吳政峰攝）　

    陳男當時倒臥在交通錐處，痛苦哀號。（記者吳政峰攝）　

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標題：男子欠友70萬遭砍 手腳血管、肌腱全斷


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