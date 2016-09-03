軍公教遊行落幕垃圾一堆 網友諷：尊嚴皆可拋

2016-09-03 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕人數高達11萬7千人的軍公教大遊行在今（3日）傍晚5點正式落幕。從空拍的角度來俯瞰，凱道與周邊街道全都被軍公教界的人士占滿，不斷直呼「反污名，要尊嚴」的口號。

根據《新頭殼》報導，大批軍公教人潮從凱道一路延伸至杭州南路口，四面八方都被擠得水洩不通。但是社運所帶來的現象，除了群聚的團結效應外，也大來龐大的垃圾量。軍公教遊行活動主持人在集會結束前呼籲群眾將垃圾攜帶離開，「讓大家看到我們的高水準」。

但在遊行結束後的清潔狀況來看，僅凱道現場比較乾淨，一旁的中山南路，就有多處垃圾桶被垃圾塞爆，隨處可見被棄置的中華民國國旗、與寫上「反污名、要尊嚴」口號的板子，還有許多喝完的空塑膠瓶被扔在樹下，引起不少網友嘲諷：「尊嚴皆可拋」、「原來就是所謂的軍公教水準」、「月領十幾萬，上街運運動，垃圾再留給你們處理，讚！」。