女學生單車被偷 警巡邏巧遇竊賊

警方眼尖瞄到單車賊躺在校園內，當場人贓俱獲。（記者曾迺強翻攝）

2016-09-03 18:40

〔記者曾迺強／中埔報導〕嘉義市李姓女高職生昨天停在中埔鄉和美村某超商前的單車失竊，向轄內三和派出所報案，員警晚間巡邏瞄到躺在和睦國小內睡大覺的男子旁有輛單車，覺得可疑上前盤查，吳姓竊賊見無法抵賴，當場認罪，被警方依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，吳男（48歲）有竊盜、公共危險等前科，案發時頭戴藍色鴨舌帽、穿著黑綠色長袖橫條紋上衣。他供稱，平常會騎單車亂逛，昨天因喝酒頭腦昏沉，記不起自己車子放在何處，因「不想走路」，才會直接騎走超商旁一輛沒上鎖的腳踏車。

警方轉述，被害女學生得知單車失而復得相當開心，經過這次教訓，以後一定會鎖車。