男遭到通緝還吸毒 外出上班被警逮

2016-09-03 18:36

〔記者陳恩惠／台北報導〕36歲黃姓廚師因毒品案遭通緝，台北市警方循線找到黃嫌租屋處，趁他外出上班時，步出大門一舉逮獲，黃嫌質疑「誰出賣我？」，警神回「若要人不知，除非己莫為」，稍後帶黃嫌返家取證件時，意外在客廳，發現他隨意丟在茶几上的20餘公克安非他命毒品，警笑稱「好個一魚兩吃呀！」訊後依毒品及通緝罪嫌移送桃園地檢署。

大同警方昨天偵辦毒品案，嫌犯供出黃姓友人「好像」是通緝犯，經查黃嫌確實遭通緝，探員上午循線到桃園，將正要去餐廳工作的黃嫌逮捕，又起出1包26公克安毒，市價達65000元，黃嫌否認販賣，聲稱1次買大包很便宜才10000元，警將持續清查毒品來源。

警方調查，有多次竊盜及毒品前科的黃嫌，去年涉嫌在網路上販毒時，遭中壢分局員警網路巡查時發現，當時黃嫌談妥安非他命毒品每1公克賣3000元，買2公克賣5000元，員警假裝買家約出，趁著交易將他逮捕，本案訴訟直到今年2月，桃園地院將他依販賣安非他命毒品未遂，判處有期徒刑10個月，前案未了，沒想到他又犯案。

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