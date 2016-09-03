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男在公車自慰 國中女學生聞到異味揪狼行

2016-09-03  18:20

〔記者陳慰慈／新北報導〕58歲徐姓男子今年4月18日搭乘705號公車，當時車上有其他空位，徐男卻站在14歲國中女學生旁，自慰摸鳥還射精，女學生聞到味道發現嚇哭，離開座位向司機求助，徐男心虛迅速自前門下車竄逃，司機連忙追出將徐男壓制在地，報警將他送辦，新北地院依公然猥褻罪，判徐男拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

開庭時，徐男否認犯行，辯稱未露出生殖器，沒打手槍、也沒有逃跑，本來就打算要在該站下車，但法官勘驗公車行車記錄器，發現女學生察覺有異時，離座走向司機，徐男以外套遮住的右手伸至腰部以下，做出「上下抖動」動作，並自承當時已知司機準備停車處理其涉及性騷擾行為。

法官認為，徐男未留下說明澄清自身清白，反趁司機離座走向公車後方空檔，逕自按了開門鈕自前門下車逃離現場，顯見其畏罪心虛，因此不採信其供詞。

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  • 徐姓男子（右）在公車上朝國中女學生摸鳥自慰，遭判拘役50日。（資料照，記者吳仁捷攝）

    徐姓男子（右）在公車上朝國中女學生摸鳥自慰，遭判拘役50日。（資料照，記者吳仁捷攝）

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