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喝醉酒被吵醒 持玩具槍恐嚇護理師

2016-09-03  16:45

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕劉姓男子在台中榮總嘉義分院照顧住院的父親，今天凌晨1點20分，因酒醉在病房睡覺，不滿陳姓護理師巡房時吵醒他，竟持玩具槍恐嚇陳女，嗆聲「我要打死妳」，幸好劉父解圍，劉男才平息怒火；事後醫院報案，警方到醫院找到槍，並將劉男依恐嚇罪嫌送辦。

警方調查，陳姓護理師（28歲）巡房時，要叫醒劉男（50歲）幫父親換尿布，劉男因酒醉一直叫不醒，當被叫醒後，竟怒火中燒，從枕頭下方拿出預藏的玩具槍，指著陳女質問「妳打我？」大聲嗆聲說「我要打死妳！」

面對劉男突如其來的反應，陳女相當無奈，劉父趕緊勸阻兒子別動怒，「人家只是叫你醒而已」，劉男自認理虧後，最後氣沖沖離開病房。警方獲報到場，找到劉男，但他不願交出玩具槍，員警後來在醫院側門草叢尋獲被他丟棄的玩具槍，人槍俱獲帶回派出所偵辦。

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  • 劉姓男子（中）不滿喝醉酒被吵醒，竟持玩具槍恐嚇陳姓女護理師。（記者丁偉杰翻攝）

    劉姓男子（中）不滿喝醉酒被吵醒，竟持玩具槍恐嚇陳姓女護理師。（記者丁偉杰翻攝）

  • 警方在醫院側門草叢尋獲被劉男丟棄的玩具槍。（記者丁偉杰翻攝）

    警方在醫院側門草叢尋獲被劉男丟棄的玩具槍。（記者丁偉杰翻攝）

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