基隆碇內發生砍人案 刺青男手腳遭刀劈

2016-09-03 17:07

〔記者吳政峰／基隆報導〕3日下午4時許，基隆市消防局接獲報案，指碇內加油站旁有1名身上帶有刺青的男子倒臥血泊，手腳均有刀傷，救護車將他送往基隆長庚醫院診療，目前意識清楚，醫師正在評估傷勢。

將近4點半，另1名男子走進基隆市第三警分局碇內派出所，自稱與該名傷者發生口角，一時衝動才掏刀相向，心覺懊悔，自行投案，目前正在製作筆錄中。