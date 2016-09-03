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師令剝2公斤紅蔥頭 學生沒剝完遭體罰病危

2016-09-03  16:35

〔記者李容萍／桃園報導〕就讀桃園市私立永平工商餐飲科一年級的劉姓男學生，自8月29日開學以後，幾乎天天被黃姓師傅罰做伏地挺身、仰臥起坐、交互蹲跳等，導致劉生意識模糊，送醫後診斷為橫紋肌溶解症，並開出病危通知，家屬今（3）日向楊梅警分局草湳派出所報案，控告黃姓師傅涉嫌傷害罪，要為孩子討個公道。

劉生家屬報案指出，劉生的身材瘦小，體力、肌力都不足，開學當天因沒有簽到，被黃姓師傅罰做伏地挺身時，便數次雙膝跪地，隔天科任黃姓師傅又要求他必須剝足2公斤紅蔥頭，每少一公克就以一下交互蹲跳或仰臥起坐作為處罰，劉生因為只剝了66公克，死命做交互蹲跳，仍欠了1000多下，黃姓師傅就要劉生欠著，要他加剝2.5公斤紅蔥頭，且不淮他請假。

31日家長向學校反映此事，9月1日劉生拖著酸痛疲累的身體去上學，被學校告知不能再體罰的黃姓師傅，便改罰劉生端著有水瓶的盤子走操場一圈，若瓶子掉了就要再加罰一圈，劉生被罰走操場多圈，當天下午開始出現意識不清，經緊急送到學校附近診所，診斷出為橫紋肌溶解症，轉送桃園敏盛醫院後病情並沒有好轉，醫院更開出病危通知，只好再將劉生轉往台北榮總住進加護病房，如今報警，是希望校方能給一個交代。

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  • 師令剝2公斤紅蔥頭，劉姓男學生只剝66公克，因為累進體罰導致出現橫紋肌溶解症，家人3日中午到派出所報案。（記者李容萍翻攝）

    師令剝2公斤紅蔥頭，劉姓男學生只剝66公克，因為累進體罰導致出現橫紋肌溶解症，家人3日中午到派出所報案。（記者李容萍翻攝）

  • 師令剝2公斤紅蔥頭，劉姓男學生只剝66公克累進體罰送醫，家人中午到派出所報案。（記者李容萍翻攝）

    師令剝2公斤紅蔥頭，劉姓男學生只剝66公克累進體罰送醫，家人中午到派出所報案。（記者李容萍翻攝）

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相關關鍵字： 伏地挺身 橫紋肌溶解 永平工商 體罰
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