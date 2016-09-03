獨家》家門接連被丢屎尿 主人自扮柯南逮賊
2016-09-03 16:46
〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣1名洪姓男子與人結怨，趁三更半夜到對方家裡丟屎尿，而且連續丟了4次，第5次要丟時，被害人守在家門口，剛好被逮到，即使「人贜俱獲」，洪男仍矢口否認涉案，還反控對方誣陷他，但法官最仍認定屎尿確是洪男所丟，判他拘役50天。
家裡被丟屎尿的李男說，每次一起床，走到家門口，就聞到一股濃濃的屎騷味和臭大便味，這種情況共有4次，每次間隔約2、3天，害得他被鄰居罵到「臭頭」。
他說，他發現對方都利用清晨時間作案，為了抓住「凶手」，他每天不睡覺，守在家門前，但前後「守株待兔」近1個月，幾乎沒有斬獲，但他約略可以猜出是仇家洪男所為，可惜一直沒有足夠的證據。
他表示，今年6月底，他一直守到3點，看到洪男騎機車在街上買東西吃，他趕快回到家門口，結果到清晨5點時，果然見到洪男從駕駛座拿出塑膠袋倒出一袋袋的屎尿在他家門口，他趕忙衝出來，洪男想逃逸，他用棍棒敲破對方的後車窗。
洪男在法庭矢口否認犯案，還說李男誣告他，請法官主持公道。
但法官認為，被害人指證歷歷，也承認敲碎對後車窗，可這是盛怒下才有的行為，反觀被告，敢做不敢當，至今仍否認涉案，其明顯違反公然侮辱罪，判處拘役50天。
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