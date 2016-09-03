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恐怖！惡狼騎YouBike襲胸 專挑制服女學生

2016-09-03  16:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕30歲的邱姓男子去年12月2、3、7、8日晚間，分別騎乘YouBike行經蘆洲長安街、光華路等地，專挑制服女學生，對3名國中女學生及1名國小女學生襲胸，見少女或女童落單，就加速衝向前至4名被害人身旁，再伸出鹹豬手襲擊被害人左胸後，旋即逃逸無蹤，被害人在家長陪同下報警，年紀最小的受害人年僅10歲。

邱男坦承犯行，與其中2名受害人達成和解換撤告，但另有2位受害人堅持告訴，新北地院依依違反兒少法及性騷擾防治法，判邱男徒刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

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  • 30歲的邱姓男子，去年12月騎乘YouBike行經蘆洲長安街、光華路等地，專挑制服女學生，對3名國中女學生及1名國小女學生襲胸。（資料照，記者邱奕統攝）

    30歲的邱姓男子，去年12月騎乘YouBike行經蘆洲長安街、光華路等地，專挑制服女學生，對3名國中女學生及1名國小女學生襲胸。（資料照，記者邱奕統攝）

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相關關鍵字： YouBike 兒少法 國中女學生 性騷擾防治法 華航制服
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