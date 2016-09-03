焙灶發火 毀了1灶東山龍眼乾

2016-09-03 15:31

〔記者楊金城／台南報導〕台南東山的龍眼乾，是當地名產之一，目前正是用焙灶烘焙龍眼乾的農忙時期，今（3）日下午東山南勢里有1座焙灶因無人看顧，灶床竟然悶燒起火，整灶龍眼乾去了了，幸好未燒掉工寮。

下午近1點，台南市消防局獲報東山區南勢里1座烘培灶起火，立即出動東原、東山、白河關嶺、楠西4個分隊，由東原消防分隊長王勝宗帶隊前往灌救，火勢很快被撲滅。

烘焙龍眼乾的包姓農民因有事外出處理，工寮沒人看顧，消防人員懷疑是灶床底下燒木材的火太旺，以致焙灶過熱悶燒冒煙。這座焙灶長約3米、寬2米，可裝數百公斤的龍眼乾在灶床上烘乾。

東山帶殼龍眼乾因今年龍眼產量銳減，1台斤上漲到300元，比去年1斤200元高出甚多。