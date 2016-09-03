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偷拍裙底被逮 男子辯稱「很想認識她」

2016-09-03  17:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市1名蕭姓男子2個月前，發現1名楊姓女子漂亮，很想認識她，竟騎車尾隨她回家，趁女子搭電梯之際，持手機偷拍她的裙底風光，還跑到她家門口按電鈴，女子事後驚覺有異，透過管理員調閱監視器，才發現遭人偷拍報案。

女子事後驚覺遭人偷拍報案，警方據報調閱監視器畫面，事後傳喚蕭男到案，他坦承偷拍女子裙底風光，供稱很想認識她，一時好奇才會偷拍，但事後照片看完已刪除，警訊後今將他依妨害秘密罪嫌送辦。

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  • 蕭男持手機偷拍女子裙底風光，被電梯裡的監視畫面錄下畫面。（記者陳文嬋翻攝）

    蕭男持手機偷拍女子裙底風光，被電梯裡的監視畫面錄下畫面。（記者陳文嬋翻攝）

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