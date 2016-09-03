基隆八斗子驚見浮屍 死因不明

2016-09-03 15:18

〔記者吳政峰／基隆報導〕3日下午2時許，基隆市消防局勤務中心接獲民眾報案，指八斗子油庫旁的防波堤附近，有名男子載浮載沉，中正消防分隊前往處理，見該男子漂浮在海面下兩米處，打撈上來時已明顯死亡，目前交由岸巡二總隊處理。

據悉，該名男子身分已獲證實，姓柯，57歲，家住基隆暖暖區，尚不知落海原因，警方將報請基隆地檢署相驗死因。