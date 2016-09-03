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基隆八斗子驚見浮屍 死因不明

2016-09-03  15:18

〔記者吳政峰／基隆報導〕3日下午2時許，基隆市消防局勤務中心接獲民眾報案，指八斗子油庫旁的防波堤附近，有名男子載浮載沉，中正消防分隊前往處理，見該男子漂浮在海面下兩米處，打撈上來時已明顯死亡，目前交由岸巡二總隊處理。

據悉，該名男子身分已獲證實，姓柯，57歲，家住基隆暖暖區，尚不知落海原因，警方將報請基隆地檢署相驗死因。

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  • 基隆八斗子有民眾發現一名男子在海中載浮載沉，已證實男子姓柯，被打撈上岸時明顯死亡。（記者吳政峰翻攝）

    基隆八斗子有民眾發現一名男子在海中載浮載沉，已證實男子姓柯，被打撈上岸時明顯死亡。（記者吳政峰翻攝）

  • 柯男遺體交由岸巡人員處理。（記者吳政峰翻攝）

    柯男遺體交由岸巡人員處理。（記者吳政峰翻攝）

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