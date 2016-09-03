機車「落鍊」硬修夾手叫119 酒駕水電工這下糗了...

2016-09-03 17:44

〔記者許國楨／台中報導〕李姓水電工下班後與同事飲酒，他覺得意識清楚問題不大騎車回家，途中機車因「落鍊」故障騎不動，當下若是先離開現場隔天再來處理可能沒事，問題就出在他堅持自己修卻被鍊條夾傷痛得哇哇哇叫打119求援，最後送醫雖無大礙卻也因此被警方查出酒駕，得不償失。

台中市第一分局上月底晚間11點多接獲報案，西屯路一段發生疑似騎士自摔的事故，員警到場處理發現並無車禍跡象也沒有相關肇事者，經向消防局查證得知，當時確實沒有車禍事故，到是有一名32歲的李姓騎士因機車故障自行修理時受傷送醫。

警方隨即轉往醫院了解原委，發現李男傷勢並無大礙卻聞到他滿身酒氣懷疑酒駕，經呼氣酒測值果然高達0.68毫克毫克，超過法定標準值帶回偵訊。

從事水電工的李男供稱，稍早晚間下班後與同事在公司飲酒，期間喝了約3瓶啤酒，他覺得意識清楚問題不大決定騎車回家，未料途中騎經該路段時機車突然卡卡的騎不動，他下車檢視才發現是機車鍊條「落鍊」導致。

李男說，當下原本想攔搭小黃回家隔天再來處理，但又想到此舉可能影響到上班時間，決定充當黑手自行故障排除，沒想到「隔行如隔山」手指竟被被鍊條捲入夾傷，當場血流不止，不得已只好打119求助由救護人員協助脫困，卻因此「驚動」警方被查出酒駕，真的是因小失大﹔訊後全案依公共危險罪嫌送辦。