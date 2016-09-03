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頭城鎮大溪路平交道 9歲女童被自強號撞死
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柵欄故障無法升起 200香客鐵道旁枯等1小時

2016-09-03  14:33

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯平交道東側柵欄，今天上午突然故障，柵欄放下後警鈴響不停，因是假日，造成2百多位進香客進退不得，台鐵人員據報緊急派員搶修，並以無線電聯絡確認通霄跟後龍間沒有班車通過，改採人工作業方式，升起柵欄陸續讓民眾通過，花了1個多小時才搶修完成。

平交道西側的一位女菜販說，柵欄放下後，聽到警鈴持續響不停，因未看到火車通過，以為是火車故障，導致柵欄無法升降持續1小時，由於平交道柵欄旁有大批進香客枯等，5、6輛遊覽車也無法通過，才懷疑可能是柵欄故障，立即報警處理。

鐵路警方獲報緊急通知台鐵人員前來修復，當地的白東巡守隊也立即協助交管，不過，仍有民眾不耐久候，冒雨強行穿越。

台鐵維修人員將柵欄放下測試時，有阿公帶孫子通過平交道，撐傘小孩突然被柵欄砸中，幸無大礙。

檢修過程中，台鐵人員先確定後龍到通霄路段沒有列車通過，才改以手動方式將柵欄拉起，陸續讓民眾通過，約花了1個多小時完成檢修。

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  • 苗栗縣通霄鎮白沙屯平交道東側柵欄，突然發生故障，致大批香客無法通過。（記者張勳騰翻攝）

    苗栗縣通霄鎮白沙屯平交道東側柵欄，突然發生故障，致大批香客無法通過。（記者張勳騰翻攝）

  • 台鐵維修人員檢修將柵欄放下測試時，有家長帶小孩通過平交道，撐傘小孩突然被柵欄砸中，險象環生，幸無大礙。（記者張勳騰翻攝）

    台鐵維修人員檢修將柵欄放下測試時，有家長帶小孩通過平交道，撐傘小孩突然被柵欄砸中，險象環生，幸無大礙。（記者張勳騰翻攝）

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